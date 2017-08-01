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Dünya beklenenden daha fazla ısınacak

Küresel sıcaklığın, 21. yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin üzerinde artmasının beklendiği belirtildi.

01 Ağustos 2017 Salı 18:57
Dünya beklenenden daha fazla ısınacak

Küresel sıcaklığın 21. yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin üzerinde artması bekleniyor.

Birbirinden tamamen bağımsız ve farklı yöntemlerle yapılan, sonuçları "Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan 2 farklı araştırma, yüzyılın sonunda Dünya'nın en az 2 derece ısınacağını ortaya koydu.

Washington Üniversitesinde Profesör Adrian Raftery liderliğinde yürütülen araştırma, yüzyılın sonunda Dünya'nın ısısının 2 ila 4,9 derece artma ihtimalini yüzde 95 olarak gösterirken, 1,5 derece veya daha az ısınma ihtimalini yüzde 1 olarak verdi.

"DÜNYA 2100 YILINA KADAR YAKLAŞIK 2 DERECE ISINACAK"

Raftery, ortalama sıcaklık artışının 3,2 derece olacağı öngörüsünde bulundu.

Max Planck Meteoroloji Enstitüsünden Thorsten Mauritsen'in yürüttüğü, geçmiş yıllardaki sera gazı emisyonlarının ve fosil yakıt kullanımının incelendiği diğer araştırmada, insanların hemen şimdi fosil yakıt kullanmayı kesmesi halinde bile Dünya'nın 2100 yılına kadar yaklaşık 2 derece ısınacağına dikkat çekildi.

Mauritsen, sera gazı emisyonların 15 yıl daha sürmesi durumunda sıcaklık artışının 3 dereceyi bulabileceği tahmininde bulundu.

Çevreciler, her iki çalışmanın ABD'nin Donald Trump başkanlığında Paris Antlaşması'ndan çekilmesinden önce yapıldığına işaret etti.

Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılmasını hedefleniyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:57
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