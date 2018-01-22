Dünya basını Zeytin Dalı Harekâtını böyle gördü

The Guardian (İngiltere): Saldırılar Türkiye'nin bir hafta boyunca sürekli olarak dile getirdiği, 'YPG'yi Afrin'den ve çevreleyen alandan temizleyeceğiz' açıklamalarının ardından geldi.

Der Spiegel (Almanya): Türkiye uluslararası endişeye karşın Suriye'nin kuzeyinde çok kapsamlı bir operasyona başladı. Türk Genelkurmay'ı ABD'nin müttefiki YPG'ye karşı operasyonu başlattı.

Le Monde (Fransa): Erdoğan: "Afrin operasyonu başladı, sırada Menbiç var."

The Independent (İngiltere): Türk savaş uçakları PKK ve YPG hedeflerine saldırıyor. Operasyonun amacı bölgeyi Türkiye'de saldırı düzenlemek için üs olarak kullanan örgütten temizlemek.

Russia Today (Rusya): Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı'nın ikinci gününde Afrin'e karadan girmeye başladı.

CNN International (ABD): "Türk jetleri vuruyor, askeri harekât derinleşiyor.

BBC (İngiltere): Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldı.

Washington Post (ABD): Afrin operasyonu Suriye'nin kuzeyinde farklı grupları destekleyen yabancı güçleri karşı karşıya getirebilir.

ARAP BASININDA ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ mensuplarına karşı dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Arap basınında geniş yer buldu. Arap medyasında yer alan haberlerde, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hâle getirmek amaçlı olduğuna dikkat çekildi.

Er-Riyad gazetesi (Suudi Arabistan), "Türkiye, Afrin'e kapsamlı operasyon başlattı. Erdoğan: Sırada Menbiç var, başlığıyla Zeytin Dalı Harekâtı'nı okurlarına duyurdu.

El-Arab gazetesi (Katar) Zeytin Dalı Harekatı'nı "Türkiye, Afrin operasyonunu karadan ve havadan başlattı. Rusya da çekildi" başlığıyla manşetine taşıyarak, operasyonun başlamasının ardından Rus güçlerinin Afrin'den başka bölgelere çekilmesine işaret etti.

El-Eyyam gazetesi (Bahreyn) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Ordunun hedefinde sadece teröristler vardır. Başlattığımız operasyona ilişkin Suriye rejimi dahil tüm taraflara bilgi verildi. Suriye rejimi ile ilişkilerimiz olmamasına rağmen uluslararası hukukla örtüşmesi bağlamında bunu yaptık" ifadelerine sayfalarında yer verdi.

Filistin'in Ramallah kentinde basılan El-Eyyam gazetesi, "Türk güçleri, Suriye'nin kuzeyinde havadan ve karadan operasyon başlattı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklamalarını aktardı.

Eş-Şarku'l-Evsat (Suudi Arabistan): Ankara, Şam yönetimine bilgi verdi. Aralarında Minniğ Havaalanı da olmak üzere 108 hedef vuruldu. Erdoğan, operasyonun Menbiç'e de intikal edeceğini teyit etti.