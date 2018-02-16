Dünya basını Tillerson'ın ziyaretini böyle gördü

Alman basını Tillerson, Ankara ziyareti için "Zor görev, görüşmeler ilişkilerin 'ya batması ya da kurtarılması' olarak görülüyor" yorumunu yaptı. Dünya basını ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretine kilitlendi. Ürdün, Lübnan, Mısır ve Kuveyt'te temaslardan bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson dün ise Ankara'ya geldi. Dünya basını Tillerson, dışişleri bakanı olmasından yani 1 yıldır Türkiye'ye yaptığı üçüncü olan ziyarete geniş yer ayırdı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Tillerson'ın ziyaretinin ana gündem maddesini Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ve bununla bağlantılı gelişmelerin ikili ilişkiler üzerindeki etkisi oluşturuyor" dedi.

Haberde ayrıca ABD'nin terör örgütü YPG'nin çatısını oluşturduğu SDG'ye verdiği destek, Menbiç'teki ABD askerlerinin varlığı, Pentagon'un bütçesinden YPG'ye maddi desteğin yer alması ve "sınır güvenliği gücü" tartışmasının masada olacağı hatırlatıldı.

Ya batacak ya çıkacak

Ankara - Washington hattında son yıllarda hiç olmadığı kadar kötü olduğunun altını çizen Alman DPA haber ajansı ise Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı "ABD, YPG'nin yanında bize karşı savaşa girerse, onlarla da savaşırız" sözünü hatırlatarak Tillerson, Ankara ziyareti için "Zor görev, görüşmeler ilişkilerin 'ya batması ya da kurtarılması' olarak görülüyor" yorumunu yaptı. ABD merkezli CNN kanalındaki haberde ise "Ankara ziyareti, Tillerson'ın Ortadoğu'daki turunda en zor durak olacak" denildi. Haberde ABD'li diplomatların da "Türkiye çok kızgın. Ama ABD ile Türkiye'nin Suriye konusunda hâlâ birçok ortak çıkarının olduğuna inanıyoruz" görüşlerine yer verildi. Washinton Post gazetesindeki haberde de Tillerson'ın ziyaretiyle ilişkileri yumuşatmaya çalışacağı belirtildi.