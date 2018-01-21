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Dünya basını harekatı böyle gördü!

Dünya Zeytin Dalı Harekâtı’nı izlerken, uluslararası basın kuruluşları da Afrin’e yapılan operasyona manşetlerinde yer veriyor.

21 Ocak 2018 Pazar 13:30
Dünya basını harekatı böyle gördü!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, ikinci gününde de dünya basınının manşetlerini süslüyor.

Amerikan CNN kanalının internet sitesindeki haber, “Türk jetleri ABD’nin desteklediği Kürt milisleri bölgeden atmak için Suriye’deki kasabayı vuruyor” başlığını taşıyor. Haberde, bu askeri operasyonun ABD ile Türkiye arasındaki gerilimi artırmasının beklendiği ifade edildi.

BBC de internet sitesinde “Türk jetleri Kuzey Suriye’deki Kürtleri vuruyor” başlığıyla yayımladığı haberde, operasyonun Ankara ile Washington arasındaki gerilimi artırma ihtimalini vurguladı. İngiliz devlet kanalı, Türkiye’nin Suriye’de yeni bir cephe açtığını öne sürdü.

Rusya'nın İngilizce yayın yapan haber kanalı Russia Today ise internette “Türk Zırhlı Birlikleri Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin harekâtını destekliyor” manşetini atarak, Türk ordusunu kendi başlattığı harekâta ‘destek veren bir aktör’ olarak gösterdi.

Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalı; Esad rejiminin, Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırtmasını manşete taşıdı.

Alman Der Spiegel dergisi ise harekâtla ilgili haberi, PKK’lı sivillerin öldürüldüğü yönündeki iddiasını manşete çekerek haberleştirdi. Dünkü TSK açıklamasında, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir" ifadesi kullanılarak, PKK’nın sivil ölümü iddiaları üzerinden propaganda yapacağı belirtilmişti. Türkiye, sivillere zarar gelmemesi için azami özen gösteriyor.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:30
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