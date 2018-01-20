Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya Afrin harekatını konuşuyor! Böyle duyurdular

BBC'den Al Jazeera'ya, CNN International'danWashington Post'a dünyanın en önemli medya kuruluşlarında operasyon manşette.

20 Ocak 2018 Cumartesi 20:01
Dünya Afrin harekatını konuşuyor! Böyle duyurdular

Türkiye'nin bugün saat 17.00 itibariyle başlattığı Afrin operasyonu, dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor.

Haberi manşetten okuyucularına aktaran Al Jazeera English, 'Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor' başlığını kullandı.

BBC'de de birinci haber Afrin operasyonu. 'Türk savaş uçakları saldırıyor' diyen BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti.

Gökyüzüne yükselen duman fotoğrafını ilk sayfasından veren Amerikan CNN International,'Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Amerikan Washington Post gazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' diyerek operasyonu duyurdu.

Alman Deutsche Welle'nin başlığı 'Afrin'e 'Zeytin Dalı' başladı' oldu.

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 20:01
  1. dünya basını
  2. Amerikan Washington Post
  3. Amerikan CNN International
  4. Al Jazeera English
  5. Afrin operasyonu
  6. BBC
  7. Alman Deutsche Welle
  • hasanhasan36 dk önce
    yurtdışı basın yayında haberlerinde hep Türkiye kuzey suriyede kürtleri vurdu deniyor. asıl mücadele bu medya gücüyledir. Türkiyenin zayıf noktası olan kürt sorununuacımasızca eşeliyorlar, böl ve yönet amacı güderek...
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Vur vur inlesin bütün dünya dinlesin! Rabbim Muzaffer eylesin...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ÖSO çatışmaya başladı
  1. ÖSO çatışmaya başladı
  2. Terör örgütü yok olacak
  3. Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Zeytin..
  4. Bakan Soylu: Allah evlatlarımıza..
  5. Terör örgütü PKK/PYD-YPG Afrin'de..
  6. Kaçarak teslim olmaya başladılar
  7. Mustafa Cengiz kimdir?
  8. Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor..
  9. Berat Albayrak: Hüsrana uğrayacaklar
  10. Galatasaray'da yeni başkan belli oldu!
  11. Askeri hava üssüne kara taarruzu başladı
  12. F-16'lar peş peşe havalandı
  13. Afrin harekatıyla ilgili İran'dan..
  14. Dünya Afrin harekatını konuşuyor!..
  15. Hükümet'ten Zeytin dalı harekatı..
  16. PKK'ya yardıma gelen konvoy vuruldu
  17. Komuta bizzat Org. Hulusi Akar'da
  18. Çavuşoğlu'ndan çok sert açıklama
  19. Diyanet'ten 'Afrin' kararı! Bütün..
  20. Türk jetleri askeri havaalanını vurdu!
Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu