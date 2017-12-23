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‘Dünya ABD’ye karşı cesurca durmuştur’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz” dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 02:19
‘Dünya ABD’ye karşı cesurca durmuştur’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden yanlı kararını hükümsüz kılacak tasarıya ‘evet’ diyen BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Destici, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bu 128 onurlu ülke bu kararları ile sadece Kudüs’te, Filistin’de barışın bozulmasına değil dünya barışını da bozacak olan bu fitne ve zorba girişime karşı olduğunu, ABD’nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen cesurca göstermiştir. Süreçte kararlı duruşunu sergileyen Sayın Cumhurbaşkanına müteşekkiriz.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 02:19
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  • AbdullahAbdullah17 sa önce
    Kafire güven olmaz,kullandığı ifadeler yersiz.Şu an siyonist ve ingilizlerin güç savaşı var,siyonistler 1asır önce müslümanları başsız bıraktılar,şimdi sıra da papa var.Ondan dolayı Müslümanlarla kafirler topluluğu,yahudiye karşı birleşmek zorunda kaldı.Yoksa asla kafire güven yok,onlara karşı şirin görünmeye de gerek yok.Müslümanca düşünüp Müslümanca yaşamaya gerek var.
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