‘Dünya ABD’ye karşı cesurca durmuştur’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden yanlı kararını hükümsüz kılacak tasarıya ‘evet’ diyen BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Destici, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bu 128 onurlu ülke bu kararları ile sadece Kudüs’te, Filistin’de barışın bozulmasına değil dünya barışını da bozacak olan bu fitne ve zorba girişime karşı olduğunu, ABD’nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen cesurca göstermiştir. Süreçte kararlı duruşunu sergileyen Sayın Cumhurbaşkanına müteşekkiriz.”