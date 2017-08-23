Dünya 18 kilo doğan o bebeği konuşuyor

Bir çocuğa sahip olmak, bir kadının yaşayabileceği en güzel anlardan biridir. Doğumun acılı ve karmaşık olabileceği doğrudur, ancak doğduğunda hepsi unutulur.



Genellikle yeni bir bebek 2.5 ila 4.3 kg ağırlığa sahiptir ve uzunluğu 46 ila 53.5 cm arasındadır. Ve 2.5-4.3 kg ağırlığındaki bebekleri doğurmak gerçekten zor ve meşakkatli bir iştir. Tüm bunların yanında bebek beş kat fazla olduğunda nasıl olabileceğini hayal edebiliyor musunuz?



Avustralya hastanesinde, yeni doğan bebeğin ağırlığı 18 kg olan bir durum mevcut.



Kilolu bir kadın oğlunu doğurmak üzere o hastanedeki acil servise gitti.

Orada doktorlar zaten şişman kadınların doğum yaptıkları durumlara sahipti ve bu süreç boyunca yardım ettiler, ancak böyle bir şey yaşayacaklarını hiç düşünmediklerini iddia ediyorlar.

İlk önce doktorlar, kadının ikiz hatta üçüz doğum yapacağına inanıyorlardı. Ancak bir süre sonra bunun sadece büyük bir bebek olduğunu fark ettiler.

Aşırı kilolu olmak yetişkin veya çocuk olsanız bile her zaman sağlığınız için kötüdür. Ancak çocuk böyle doğarsa daha da kötüleşebilir. Bebeği doğrudan etkileyebilen şey makrostomi olarak bilinen bir durumdur. Ve görünebilecek bazı sağlık sorunları şunlardır:

1.Respiratuar sıkıntı;

2. Polisitemi (bebeklerin% 50’sinde bir çok kırmızı kan hücresi olması nedeniyle kan dolaşımının yavaşlatılmasına ve merkezi sinir sisteminin bazı işlevlerine neden olabileceği için kan normalden daha yapışkan hale gelir), yaralanmalar (kırılmalara neden olabilir) Bebek doğum kanalından geçiyor ve komplikasyonlar var)

3. Anne de yaralanmalar (bebek doğum kanalından geçerken kırıklara neden olabilir ve komplikasyonlar vardır);

4.Hiperbilirubinemi (bilirubin beyni koruyan hücre bariyerini aştığında görülür);

5.Hipoglyemi (normalden düşük olduğunda kan şekeri seviyeleri bu durum olarak bilinir ve beyine, kalbe ve hatta böbreklere zarar verebilir).

Bir çocuğa sahip olmak istiyorsanız ve hamile kalırsanız, en azından sizin için değil, çocuğunuz için en iyisini istiyorsanız sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanız gerekir. Siz de düzenli olarak doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.



cocukaileegitimi.com