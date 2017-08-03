Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dündar’dan Başsavcı Kuş’a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’ya tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:53
Dündar’dan Başsavcı Kuş’a ziyaret

Başkan Dündar, Bursa Adalet Sarayı’ndaki makamında ziyaret ettiği Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Osmangazi’nin Türkiye’nin en büyük 4. ilçesi olduğunu belirten Osmangazi Mustafa Dündar, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Uğurhan Kuş’a bilgi verdi. Ziyaretten dolayı Başkan Dündar’a teşekkür eden Başsavcı Kuş, Bursa gibi güzel bir şehirde görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:53
  1. Türkiye
  2. Bursa
  3. Saray
  4. Osmangazi
  5. Mustafa Dündar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de 3 adet bulunan araç 2,6 milyon TL’ye satıldı
    1. Türkiye’de 3 adet bulunan araç 2,6..
    2. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    3. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    4. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    5. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    6. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    7. Fatih Terim’in görevden alınması..
    8. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    9. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    10. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    11. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    12. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    13. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    14. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    15. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    16. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    19. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    20. Yüksekova’da kaçakçılık operasyonu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’