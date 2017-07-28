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Dün yanmıştı, bugün tüm hasar ortaya çıktı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dolu yağışının verdiği zarar sabah gün ışıdığında ortaya çıktı.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:37
Dün yanmıştı, bugün tüm hasar ortaya çıktı

Haydarpaşa limanı devrilen vinçler ve ardından çıkan yangının ardından adeta bir savaş meydanına döndü. Liman şu anda kullanım dışı kalırken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kötü hava koşullarının en fazla zarar verdiği Haydarpaşa limanında ortaya çıkan zarar gün ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı. Devrilen vinçler ve ardından başlayan yangın nedeniyle limanda şu anda yükleme ve boşaltma yapılamıyor. Liman sahasında şu anda zarar tespit çalışmalarının sürdüğü tamamlanmasının ardından enkazların kaldırılma işlemlerine geçileceği öğrenildi. Liman bölümünde bazı konteynırlarında  hasar gördüğü görüldü.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:37
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