Dün Türkeş bugün Bahçeli... Türkeş, Erbakan için böyle oy istemişti!

MÇP ve Refah Partisi 1991 seçimlerine ittifak yaparak girerken Türkeş ve Erbakan seçim döneminde Çorum'da yapılan bir mitinge beraber katılıyor. Türkeş burada yaptığı konuşmada Peygamber Efendimiz'in "Birlikte hayır ayrılıkta azap vardır" hadisi şerifini örnek vererek "Bu emre uyduk birleştik. Değerli oylarınızı Refah Partisinde birleştirmenizi istiyorum" diyor.