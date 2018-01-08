Dün Türkeş bugün Bahçeli... Türkeş, Erbakan için böyle oy istemişti!
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklaması yıllar önce Alparslan Türkeş'in yaptığı bir konuşmayı akıllara getirdi08 Ocak 2018 Pazartesi 20:10
MÇP ve Refah Partisi 1991 seçimlerine ittifak yaparak girerken Türkeş ve Erbakan seçim döneminde Çorum'da yapılan bir mitinge beraber katılıyor. Türkeş burada yaptığı konuşmada Peygamber Efendimiz'in "Birlikte hayır ayrılıkta azap vardır" hadisi şerifini örnek vererek "Bu emre uyduk birleştik. Değerli oylarınızı Refah Partisinde birleştirmenizi istiyorum" diyor.