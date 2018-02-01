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Dün tahliye olan Taner Kılıç yeniden tutuklandı

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin dün görülen davada tahliye olan Taner Kılıç, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:21
Dün tahliye olan Taner Kılıç yeniden tutuklandı

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında  yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve  "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada dün tahliye  edilmesine karar verilen Taner Kılıç, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmesine itiraz etti.

Savcının itirazını değerlendiren üst mahkeme, Kılıç için tutuklama kararı çıkarttı.

Karar üzerine İstanbul 35 Ağır Ceza Mahkemesi, üst mahkemenin tutuklama kararını sanığın yüzüne okuyarak Kılıç'ın tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Kılıç'ın bu halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Mahkeme heyeti ise ara kararında,Taner Kılıç'ın tutuklu kaldığı  süreyi göz önünde bulundurarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar vermişti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:21
  1. Taner Kılıç
  2. Büyükada davası
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