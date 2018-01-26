Dün PKK’ya ağladılar, bugün YPG’ye

Ülkemize yönelik onlarca yıldır süren PKK terörüne, ABD’nin Ortadoğu’daki katliamlarına, teröristlere giden TIR’lara sessiz kalan liberal ve HDP yandaşı 170 isim, tüm milletvekillerine bir mektup göndererek, “Savaşı durdurun, PKK ile anlaşın” şeklinde skandal bir çağrıda bulundu.



HENDEKÇİ AYDINLAR



Terör örgütüne yönelik operasyonları “katliam” olarak değerlendirip örgüt lehine bildiri yayınlayan, güvenlik güçlerimizi “insan hakkı ihlali” yapmakla suçlayan 170 kişinin 42’sinin daha önce de hendek operasyonlarına karşı çıktığı belirlendi. Vatan savunmasına karşı “terörle diyalog” çağrısında bulunan sözde aydınlara tepki olarak imza kampanyası başlatıldı. Change.org adlı sitede oluşturulan kampanyada, terör destekçisi 170 ismin Türk vatandaşlığından çıkarılması talep edildi.



GAZİLERDEN TEPKİ



Skandal bildiriye tepki gösteren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, sözde aydınları milletten yana olmaya, ihanetten vazgeçmeye davet etti. Aylar, “Daha önce ‘Barış için akademisyenler’ adı altında yayımlanan bildiriye imza atanlar, bu kez Afrin’deki harekâttan rahatsız. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak sizi vatandaş ve milletten yana olmaya, ihanetten vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi.