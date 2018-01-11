Dün Moşe Dayan bugün Kudüs!

YENİ AKİT / ANKARA - İsrail ile yapılan bir anlaşmayı nasıl iptal ettiklerini Akit’e açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, “1999 yılında YÖK ile Tel Aviv Üniversitesi arasında kurulması planlanan Moşe Dayan Enstitüsü projesini iptal ettik... Bir üniversitemizde ‘Kudüs Araştırmaları Merkezi’ kurmak istiyoruz” dedi.

YÖK Başkanı Prof.Dr. M. Yekta Saraç YÖK’ün çalışmaları ile ilgili Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Saraç, İsrail ile yapılan bir anlaşmayı nasıl iptal ettiklerini de Akit’e açıkladı. İsrail ile anlaşmanın tarihini de veren Saraç şu çarpıcı bilgileri verdi:



“DEMİREL’E ŞİKÂYET EDERİZ”



“4 Şubat 1999 tarihinde YÖK ile Tel Aviv Üniversitesi arasında, bu üniversiteye bağlı Moşe Dayan Enstitüsü’nün Afrika ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi bünyesinde ‘Süleyman Demirel Çağdaş Türk Etütleri Programı’nın oluşturulması ile ilgili bir anlaşma imzalanmıştır. Bunun için de karşılıklı 500’er bin dolar yatırılarak bir fon oluşturulması ve bu fonun faiziyle enstitünün desteklenmesi planlanmıştı. Ama İsrail tarafı herhangi bir ödemede bulunmuyor. O dönemde İsrail’in bu anlaşma sürecinde Türk yetkililerine baskılar yaptığı, ‘Sizi Süleyman Demirel’e şikayet ederiz, bir an önce bu işi bitirin’ dedikleri vaki. Bu durumu 2015 yılında fark ettik. Fark ettiğimiz zaman da bu anlaşmayı fesh ettik. Bu para yine Hazineye döndü. YÖK tarihinde yok böyle bir anlaşma!”



KUDÜS ARAŞTIRMA MERKEZİ



Kudüs meselesine de değinen Prof. Dr. Saraç, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde Kudüs meselesinde üniversitelerimizin bir kısmı İsrail ve Kudüs’e ilişkin açıklamalarda bulundular. Bu tepkiler doğru ama bizlerin de artık daha farklı, daha kalıcı, daha etkili ve uzun vadeli bir çalışmayı başlatmamız lazım. YÖK olarak Filistin’deki üniversitelere nasıl destek olabiliriz sorusunun cevabını bulmak için oradaki üniversitelerle temas halindeydik. Şimdi ise bir üniversitemizde ‘Kudüs Araştırmaları Merkezi’ kurmak istiyoruz. Filistin davasına akademik ve bilimsel olarak destek sağlayacak, bu davanın dünyaya duyurulmasına katkıda bulunacak bir yapı oluşturacağız.”



FETÖ’YE RAĞMEN GELİYORLAR



Yabancı öğrenci sayısının arttığını da belirten Saraç, “Yabancı öğrenci sayımız 125 bini aştı. Yükseliş devam edecek inşallah. Bu neyi ifade ediyor; alaka ve başarı bu ülkeye ve bu ülkenin Cumhurbaşkanına duyulan güveni ifade ediyor. Bu kadar büyük dezenformasyona rağmen büyük bir başarı” diye konuştu.



“YRD. DOÇ. KALKIYOR”

Yardımcı Doçentlerle ilgili YÖK olarak çalışmalarımızı tamamladıklarını söyleyen Saraç; “Yasal düzenleme gerekiyor. Gerekli sürecin başlatılması için ilgili bakanlığımıza yasa teklifimiz ilettik. Yardımcı Doçentlik dışında farklı bir unvan ihdas edilecek. Bu unvanınYardımcı Doçentliğe göre bir hak kaybı yok, hatta özlük hakları yardımcı doçentliğe göre daha iyi olacak. Bu unvan sahipleri öğretim üyesi statüsünde olacaklar. Doçentlik de doğrudan bu süreçle alakalı. Onunla ilgili de bir düzenleme önerdik” dedi. Yeni sistemle ilgili bilgiler de veren Saraç, “YKS’de biz yeni bir konsepte geçtik. İki aşamalı sınav vardı 4 aya yayılıyordu. Lise sonundaki eğitim felç oluyordu. Biz bunu lise bittikten sonra yapalım dedik. Bir hafta sonuna sınavı almak. Ayrıca her derse adil bir soru paylaşımını da getirdik” dedi.