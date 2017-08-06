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Dün jet ski ile Yunanistan’a kaçarken boğularak ölmüştü… Bakın kim çıktı!

Kuşadası'ndan dün yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken boğulan  Mehmet Bingül'ün Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesinde yazı işleri müdürü  olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri Bingül'ün kaçma nedenini araştırıyor.

06 Ağustos 2017 Pazar 17:01
Dün jet ski ile Yunanistan’a kaçarken boğularak ölmüştü… Bakın kim çıktı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kızı ve eşiyle yasa dışı  yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken lastik botun arızalanması sonrası  bindiği jet skinin devrilmesi sonucu boğulan Mehmet Bingül'ün Nusaybin Adliyesi  Asliye Ceza Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı açıklarında Kaçak  geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bir lastik bottaki biri Suriye  uyruklu 3 kişinin kurtarılması, bot yakınlarında bir cesede ulaşılması sonrası  soruşturma başlattı. Ekiplerce yürütülen soruşturmada, cesedin Mehmet Bingül'e  ait olduğu ortaya çıktı. Ekipler, bottakilerin de yazı işleri müdürünün eşi Ş.  Bingül ve kızı K. Bingül olduğunu belirledi.

Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olarak  görev yaptığı tespit edilen Bingül'ün, birkaç gündür işe gitmediği ve kendisinden  haber alınamadığı öğrenildi.

Kurtarıldıktan sonra gözaltına alınan Ş. Bingül, K. Bingül ve Suriye  uyruklu İ.S.O'nun Jandarmadaki sorgularının devam ettiği, ailenin kaçma nedeniyle  ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

OLAY

Güzelçamlı açıklarında Suriyeli İ.S.O'nun kullandığı lastik botla  Sisam'a kaçmaya çalışırken botun bozulması üzerine karaya dönen Mehmet Bingül,  jet skinin batması sonucu ölmüş, kızı bota çıkarak kurtulmuştu.

Anne, kızı ve İ.S.O, gözaltına alınmış, jet skiyi kullandığı  belirtilen M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 17:01
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  • BekoBeko26 dk önce
    fetöcu olmazsa bile bi pisliğin içindedir ALLAH en iyisini bilir ama durup dururken insan neden kaçsın...
  • hercaihercai27 dk önce
    Ise gitmedigine gore fetocu olabilirmi, ve niye kaciyor?
  • 29 dk önce
    Adam olsaydı kaçmazdi
  • abdoabdo50 dk önce
    fatöşçüdür muhakkak
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