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Dün gece 10 kez sela okudu. Sebebi...

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbenin birinci yılında 10 defa sela okuduğunu söyledi.

16 Temmuz 2017 Pazar 07:12
Dün gece 10 kez sela okudu. Sebebi...

Müezzin Mehmet Kuzgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gece kendisine yapılan saldırıyı hala unutamadığını ama Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere devletin tüm kademelerinin kendisine sahip çıktığını kaydetti. 

Konak Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katıldığını ve gördüğü kalabalık karşısında çok duygulandığını ifade eden Kuzgun, "Millet bir kez daha Cumhurbaşkanına ve Başbakanına sahip çıktı. Allah razı olsun. Kendimi çok gururlu hissediyorum." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı nedeniyle okuyamadığı selanın içinde hep ukde kaldığını belirten Kuzgun, "Bugün huzurlu bir şekilde doya doya 10 kez sela verdik. Çok mutluyum. Milletimizden Allah razı olsun, her yıl milletin vatanına ve sancağına sahip çıkmasını bekliyorum." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin yine geçtiğimiz yıl gibi hainlere karşı tek yürek olduğunu vurgulayan Kuzgun, tüm dünyanın bu örnek birlik ve beraberliği bir kez daha gördüğünü ifade etti.

FETÖ'cü hainlere tepki gösteren Kuzgun, "Cenabı Allah kahhar ismiyle kahru perişan eylesin, cenabı Allah bir daha devletimize milletimize sancağımıza ve bayrağımıza bir daha böyle acılar göstermesin." diye konuştu.

Kuzgun, milleti sokaklara çağırmak için sabaha kadar sela okuyabileceğini, kanının son damlasına kadar sela okumaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 07:12
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. darp edilen
  3. müezzin
  4. Sela
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