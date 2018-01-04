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Dün böyle yakalanmıştı! Katliam yapacaktı...

Adana’da bir taksiciyi defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra saklandığı kanalda yakalanan Fuat Demirdelen’le ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:10
Dün böyle yakalanmıştı! Katliam yapacaktı...

Taksici Yaşar Özgan, dün sabah kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde boğazı kesilmiş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgan’ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit etti. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerin yan tarafında bulunun portakal bahçesinde kanlı bir valiz bulundu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda Cinayet şüphelisinin bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Demirdelen olduğunu öğrenen polis, portakal bahçesinde arama başlattı. Polis helikopteri ve özel harekat polisleriyle yapılan aramalarda polis köpekleri kullanıldı destek verdi. Demirdelen suç aleti bıçak ve av malzemeleriyle birlikte saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, zırhlı araca bindirilerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KATLİAM PLANLAMIŞ

Çantasından 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 4 bıçak, 1 balta, 1 kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik, 10 havai fişek ve rampası ile çok sayı da mermi çıkan şüphelinin asıl hedefinin ise ayrıldığı nişanlısı Nurten A,’nın ailesi olduğu, yakalanmaması halinde genç kızın tüm ailesini öldürmeyi istediği öne sürüldü.

TAKSİCİYLE KAHVALTI YAPMIŞ

Demindelen ilk sorgusunda, eski nişanlısı Nurten A,’yı kaçırma planı yaptığı, kovulduğu apartmanın yöneticisinin yanına gidip kalan parasını istediği belirtildi. Şüphelinin parasını alamayınca, apartman otoparkında 3 aracı benzin döküp yaktığı yöneticinin ise lüks otomobilini çaldığı ortaya çıktı.

Demindelen’nin çalıntı araç ile kaza yaptığı, gece 4 taksi değiştirip son olarak öldürdüğü Yaşar Özgan’ın aracına bindiği, cinayetten çok kısa süre öncede öldürdüğü adamla kahvaltı yaptığı anlaşıldı. Kahvaltı ardından yola çıkan Demirdelen, taksiciden parasını ve cep telefonunu istediği vermeyince de öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli sorgusunda, "Portakal bahçesine gizlendim. Helikopter sesini duyunca beni aradığınızı tahmin ettim ve gitmenizi bekledim. Köpek tepki verince yakalandım. Amacım nişanlımı kaçırmaktı. Taksiciyi öldürmek planım da yoktu" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:10
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