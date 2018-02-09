Dün başlamıştı! Bugün askıya alındı

E Devlet'in dün hizmete soktuğu soyağacı sorgulama ekranı, gördüğü yoğun talep karşısında isteklere cevap veremez hale geldi. Bu durumun ardından turkiye.gov.tr adresi de kilitlendi. Vatandaşlar soyağacı sorgulama dışında yapmak istedikleri hizmetlere de erişemedi. Yoğunluk azalmayınca, E Devlet'te yer alan soyağacı sorgulama sayfası bakıma alınarak hizmetin şuan için durdurulduğu bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı

Dün hizmete giren yeni uygulama sayesinde vatandaşlar artık internet ortamında soyağacı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Alt-üst soy sorgulama ekranından girilen bu yeni hizmete, sağ üst köşede bulunan belge oluştur linki tıklanarak 2 adımda soyağacı listesine ulaşılabiliyordu.

Dün özellikle akşam saatlerinde meydana gelen yoğunluk E Devlet sitesinin tümüyle kilitlenmesine neden oldu.

E-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt soy üst soy raporunun" Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmalar bugün tamamlanarak, e-Devlet hizmeti yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün kullanımına açıldı.Alt soy üst soy raporu kullanıma açıldığı gün e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.