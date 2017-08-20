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Dün akşam (Cumartesi) Türkiye en çok bunları izledi

19 Ağustos Cumartesi gecesinin en çok izlenen yapımları arasına filmler girdi. İşte Cumartesi reytingler

20 Ağustos 2017 Pazar 12:06
Dün akşam (Cumartesi) Türkiye en çok bunları izledi

Cumartesi gecesi filmler gecesi oldu. Labirent: Ölümcül Kaçış, Kimliksiz ve 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi en çok izlenenler arasında başta yer aldı. 

19 Ağustos tarihinde; Total'de Show TV'de ekrana gelen Çocuktan Al Haberi Ünlüler programı 1. sıraya otururken, 2. sırada Star'da yayınlanan Labirent: Ölümcül Kaçış filmi, 3. sırada ise Show TV'de ekrana gelen Güldüy Güldüy Show Çocuk yer aldı. 

AB'de Kanal D'de yayınlanan Kimliksiz filmi 1. sırada yer alırken, 2.'lik yine Kanal D'de ekrana gelen 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin, 3.'lük ise FOX'un şaka programı İlk Buluşma'nın oldu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 12:06
  1. 19 Ağustos gecesi en çok izlenenler
  2. reyting
  3. dizi reytingleri
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