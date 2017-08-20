Dün akşam (Cumartesi) Türkiye en çok bunları izledi

Cumartesi gecesi filmler gecesi oldu. Labirent: Ölümcül Kaçış, Kimliksiz ve 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi en çok izlenenler arasında başta yer aldı.

19 Ağustos tarihinde; Total'de Show TV'de ekrana gelen Çocuktan Al Haberi Ünlüler programı 1. sıraya otururken, 2. sırada Star'da yayınlanan Labirent: Ölümcül Kaçış filmi, 3. sırada ise Show TV'de ekrana gelen Güldüy Güldüy Show Çocuk yer aldı.

AB'de Kanal D'de yayınlanan Kimliksiz filmi 1. sırada yer alırken, 2.'lik yine Kanal D'de ekrana gelen 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin, 3.'lük ise FOX'un şaka programı İlk Buluşma'nın oldu.