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Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, midenin hızla boşaltılması sonucu meydana gelen bir sağlık sorunudur.

Dumping sendromu nedir?
Eklenme: 23 Aralık 2016, 11:52
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Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, midenin hızla boşaltılması sonucu meydana gelen bir sağlık sorunudur. Bu durum genellikle aşırı kalori alımı sonrasında yaşanmaktadır. 

Dumping sendromunun tipleri nelerdir?

Dumping sendromu erken ve geç olmak üzere ikiye ayrılır. Erken dumping öğün sırasında veya hemen ardından meydana gelir. Bu durum karın ağrısı, kramplar, geğirme, çarpıntı, bulantı, kusma, ishal ve nefes darlığı şeklinde görülür. Geç dumping ise yemekten 1-3 saat sonra ortaya çıkmakla birlikte halsizlik, baş dönmesi ve bitkinlik şeklinde kendisini belli etmektedir.

Dumping sendromu nasıl tedavi edilir?

- Gün içerisinde az miktarda ve çok sayıda öğünle beslenilmeli

- Gıdalar iyice çiğnenmeli

- Posa içeriği yüksek gıdalarla beslenerek karbonhidratların sindirimi yavaşlatılmalı

- Bol proteinle beslenilmeli

- Gıdalarla birlikte sıvı tüketilmemeli

- Çikolata, kurabiye, dondurma, pasta gibi gıdalar tüketilmemeli

 

 
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