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DUMESF ve THMAF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak’dan bayram mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:33
DUMESF ve THMAF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak’dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin, "Devletin uyuşturucu ile mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır. Son günlerde basın yayın organlarına yansıyan hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor. Bizim milletçe bu yarayı daha fazla büyümeden kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor " ifadelerini hatırlatarak uyuşturucudan uzak bir toplum temennisinde bulunan Ilıcak’ın bayram mesajı şöyle:

“Mübarek Ramazan bayramımızı ailemize milletimize, Türk-İslam ve insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesi dileklerimle. Milletimizin Birlik ve Beraberlik içinde bütünleşmesine ve güçlenmesine vesile olması temennisiyle, hayırlı olmasını diliyoruz. Ramazan bayramımızın geleceğimizin teminatı uyuşmayan gençliğimizle hayırlara vesile olması dileğiyle dualarımızla.”

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:33
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