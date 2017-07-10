Düğününde enselenen FETÖ'cü damat tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mayıs ayından itibaren aranan dün de Banaz ilçesinde kendi düğününe giderken jandarma ekipleri tarafından konvoyda göz altına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

A.K. sevkedildiği mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.K'nin eşi E.Ç.K'nin ise emniyette sorgusu sürüyor.

OLAY

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Banaz ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K, 6 Haziran'da İzmir Karabağlar'da E.Ç.K. ile nikah kıymış, çift dün Banaz ilçesinde düğün organizasyonu öncesi yakınlarının eşliğinde konvoy ile düğün salonuna giderken ilçe girişinde rutin uygulama noktasında jandarma ekiplerince durdurulmuş ve göz altına alınmıştı.