Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Düğüne gidiyoruz biz'

Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkiindeki sınır karakolundan Afrin'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurladı.

23 Ocak 2018 Salı 13:16
'Düğüne gidiyoruz biz'

Operasyona bölgesine giden bir askerin, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Afrin'de çatışma bölgesine giden askerler askeri araçlara binerken, yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı. Operasyon bölgesine giden bir asker, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi çevrede bulunanları duygulandırdı. Helallik alan askerler, birbirlerine ve komutanlarına sarıldı. Askerlerin araçlara binmesinden sonra, araçlar Afrin'e doğru hareket etti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:16
  1. Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkii
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş'te vatan hainlerine tokat gibi cevap
    1. Diriliş'te vatan hainlerine tokat gibi..
    2. Sahte emniyet müdürünü böyle yakalattı
    3. KPSS sorularının sızdıran zanlılara..
    4. Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe..
    5. 'Düğüne gidiyoruz biz'
    6. Bomba iddia! Eto'o Galatasaray'a geliyor
    7. Fenerbahçe'ye şok!Transfer..
    8. Güvenlik Değerlendirme Toplantısı..
    9. Flaş gelişme! Aboubakar Beşiktaş'ı..
    10. PKK'lı teröristler bir bir teslim..
    11. 'Endişe duyuyoruz' diyorlardı.....
    12. Terör örgütü YPG'de büyük panik!..
    13. ABD'de 8.1 büyüklüğünde deprem!..
    14. Genç kasiyer müşterilerini böyle..
    15. Terör örgütü propagandası yapan askere..
    16. Hükümetten Meclis'e Afrin birifingi
    17. Sol örgütten YPG'ye destek!
    18. PKK'yı tutuşturan gelişme! Aşiretler...
    19. Soğuk algınlığını atlatma rehberi
    20. Galatasaray'dan yılın bombası Andre Ayew
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Temel Paşa neden 'o komutanı öldürün' demişti?
    Temel Paşa neden 'o komutanı öldürün' demişti?
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!