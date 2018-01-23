Operasyona bölgesine giden bir askerin, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Afrin'de çatışma bölgesine giden askerler askeri araçlara binerken, yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı. Operasyon bölgesine giden bir asker, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi çevrede bulunanları duygulandırdı. Helallik alan askerler, birbirlerine ve komutanlarına sarıldı. Askerlerin araçlara binmesinden sonra, araçlar Afrin'e doğru hareket etti.