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Düğündeki silahlı kavgada MHP'li başkan Şengül ağır yaralandı

Ayvacık İlçesi'ndeki bir düğünde çıkan kavgada, MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül ile birlikte 3 kişi, tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:17
Düğündeki silahlı kavgada MHP'li başkan Şengül ağır yaralandı

Bugün saat 01.00 sıralarında, Ayvacık'ın Dibekli Köyü meydanında meydana geldi. Köydeki düğünde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül karnından, Nazım Kabaç ayağından, babası Hasan Kabaç ise, elinden yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şengül'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, tabancayı kullanan adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp, soruşturma başlattı.


 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 13:17
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