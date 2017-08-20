Düğünde takı bitti, ortalık karıştı!

Olay, Kağıthane'de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve G.U. çifti bugün nikahlarını kıydırmak üzere nikah salonuna geldi. Hazırlıkları tamamlanan çiftin nikah işlemi yapıldıktan sonra takı törenine geçildi.

İddiaya göre takı töreni bittiği anda gelinin annesi toplanan takıları kendi çantasına koydu. Bu sırada erkek tarafından olduğu iddia edilen bir kişi bu duruma tepki gösterdi. Kız ve erkek tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada gelinin kuzeni olduğu öğrenilen İ.A., erkek tarafından bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine nikah salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.