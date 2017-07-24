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Düğünde büyük talihsizlik

Karabük’te oğlunun düğününde ayağı kırılan anne hastaneye kaldırıldı. Gelin ve Damat düğün sonrası anneyi hastanede ziyaret etti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
Düğünde büyük talihsizlik

Karabük’te dünya evine giren Uğur ile Nimet Öner çifti düğünde büyük talihsizlik yaşadı. Karabük’ün merkeze bağlı Yeşil Mahallesinde gelin almaya gittikleri sırada Damadın annesi Mihriban Öner, merdivenlerden düştü. 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük araştırma hastanesine kaldırılan anne Öner’in ayağında kırık olduğu tespit edildi. Düğün sırasında tedavi altında olduğu için düğüne gidemedi. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dünya evine giren çift düğün sonrası anne Mihriban Öner’i hastanede ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Ziyaretin ardından anne Mihriban Öner ameliyata alındı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
  1. Karabük
  2. Safranbolu
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