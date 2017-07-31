Düğün konvoyunda kaza, 5 yaralı

Atatürk Caddesi Şehit Zafer İpek Kışlası karşısında aynı istikamete seyir halinde olan düğün konvoyundaki araçlardan Hikmet G.(64) idaresindeki 11 DU 635 plakalı otomobil, Ali Ç.(38) idaresindeki 26 KY 361 plakalı otomobil ve Fatih K.(37) idaresindeki otomobilin çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çarpışmanın etkisi ile araçlar içerisinde yolcu olarak bulunan Gülhan İ.(38), Nisanur B.(5), Emine K.(45), Havva K.(21) ve Semih Ç.(9) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.