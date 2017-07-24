Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü

Aksaray’da düğün konvoyunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:48
Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü

Kaza, Aksaray-Akin köy yolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taptuk Emre köyünden düğün merasimi için konvoyla Aksaray’a gelen Mustafa Karaağaç (26) idaresindeki 68 HU 489 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Özdemir (24) idaresindeki 42 Y 7882 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken, yaralılar araçlarda sıkıştı.

Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Kazada yaralanan Resmiye Koca (38), Ömer Özdemir, Mustafa Karaağaç, Ayşegül Karaağaç (46), İsa Kansu (19) ve Musa Kansu (21), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Resmiye Koca, Ömer Özdemir ve Mustafa Karaağaç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:48
  1. Aksaray düğün konvoyu
  2. düğün konvoyu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye başladı
    1. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    2. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    4. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    5. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    6. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    7. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    8. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    9. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    10. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    11. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    12. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    13. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    14. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    15. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    16. İBB iddianamesinde sanıkların..
    17. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    18. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    19. Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması..
    20. AK Gençlikten İsrail’e kınama bildirisi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir