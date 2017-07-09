Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Düğün konvoyu ile ehliyet sınavına gitti

Kırşehir’de bir çift düğününü yaptıktan hemen sonra düğün konvoyu ile birlikte ehliyet için sınav alanına gitti.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:54
Düğün konvoyu ile ehliyet sınavına gitti

Gencay ve Aysun Akın çifti, kına gecesinin ardından düğün salonunda davetlilerle birlikte eğlendi. Yeni evli çift düğün töreni sonrasında ise ehliyet almak için Güvenkent Mahallesi’nde bulunan sınav alanına gitti. Düğün konvoyu ile birlikte sınav alanına gelin ve damatlıklarıyla birlikte giden Akın çifti, diğer kursiyerlerin şaşkın bakışları arasında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Eşine sınav sırasında başarılar dileyen gelin Aysun Aktın, “Benim B sınıfı ehliyetim var. Bizim için değişik bir anı ve aksiyon oldu. Sınava da çalıştı. Bizim için güzel bir anı” dedi.

Düğün salonu konvoyu ile birlikte sınav alanına giden damat Gencay Akın ise "Heyecanlıyım. İnşallah sınavı da geçeceğim. Eşimin ehliyeti var. Eşimin desteği ile sınavı da geçeceğim. Düğün heyecanı ile birlikte geldim" diye konuştu.

Muhabirin, "Düğün mü ehliyet mi önemli?" sorusu üzerine damat Gencay Akın, "İkisi de" diye cevap verdi.

Sınav sonrası damat ve gelin direksiyon sınavı için katıldıkları sınav alanından yine konvoy eşliğinde ayrıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:54
  1. Kırşehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    1. MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    2. Türkiye Anadolu'nun çalınan eserlerin..
    3. MotoBosna, ilk sınırı aştı
    4. Umran 275. Sayısı 15 Temmuz Darbe..
    5. Rusya Türkiye'yi seçti! İlk olacak
    6. Sıcak havalarda halsizlik nasıl..
    7. Katil, Suriyeli aileye evi taşırken..
    8. Bozdoğanlı Okan, gözyaşları içinde..
    9. Ormanda çıkan yangında 15 dönümlük..
    10. Kıyıya vuran suntaların temizliğine..
    11. Silivri’deki yangında 30 dönümlük..
    12. Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili..
    13. Hüseyin Cihan Avcu, Manisa Büyükşehir’de
    14. Tamir için çıktığı çatıdan düşen..
    15. Çekirge Meydanı değerine kavuşuyor
    16. Dia Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına..
    17. Yeni statta ‘eksiklerin tespiti’..
    18. Ormanlık alanda korkutan yangın
    19. Suriyeli anne ve bebeği için gıyabi..
    20. C“Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü..
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'