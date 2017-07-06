Düğün helikopteri düştü: Gelinle birlikte 4 kişi öldü
Brezilya'da yaşanan helikopter faciasında nişanlısına sürpriz yapmak için helikopterle düğüne giden bir gelin, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot hayatını kaybetti.06 Temmuz 2017 Perşembe 14:33
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 tarihinde yaşanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Düğün törenine gitmekte olan gelin ile abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü.
Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı. Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.