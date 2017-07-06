Düğün helikopteri düştü: Gelinle birlikte 4 kişi öldü

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 tarihinde yaşanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Düğün törenine gitmekte olan gelin ile abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü.

Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı. Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.



