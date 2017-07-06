Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Düğün helikopteri düştü: Gelinle birlikte 4 kişi öldü

Brezilya'da yaşanan helikopter faciasında nişanlısına sürpriz yapmak için helikopterle düğüne giden bir gelin, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:33
Düğün helikopteri düştü: Gelinle birlikte 4 kişi öldü

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 tarihinde yaşanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Düğün törenine gitmekte olan gelin ile abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü.

Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı. Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.


Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:33
  1. Brezilya
  2. düğün
  3. düğün helikopteri düştü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Euro tüm zamanların rekorunu kırdı
    1. Euro tüm zamanların rekorunu kırdı
    2. Beşiktaş'tan Pierre Gignac'a 3 milyon..
    3. Göztepe transfer bombasını patlatıyor!
    4. Bursaspor'dan ses getiren Yusuf..
    5. AB'den 3 dev firmaya suçlama
    6. ilk canlı yayın uydusu yörüngede
    7. Hâlâ rüyalarla uyutmaya çalışıyorlar!
    8. Bursaspor başkanı ağzından kaçırdı!
    9. Mahkemeden flaş karar! Demirtaş ilk..
    10. Başarılı olup, devamsızlıktan kalan..
    11. Atatürk Havalimanı'nda şok! Bir anda..
    12. Fenerbahçe'de imza şov
    13. Üniversite adaylarına müjde! Bakanlık..
    14. Bu yemekleri asla 2. kez ısıtmayın
    15. Dikkat! Aşırı sıcaklar 'deliryum'a..
    16. Düğün helikopteri düştü: Gelinle..
    17. O karikatürist evinde ölü bulundu
    18. PKK yandaşları Alman gazeteciyi darbetti
    19. Astronotların gıdası o ilimizde..
    20. FETÖ'cü dernek operasyonları önceden..
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Bakanlık açıklama yaptı: Sakın inanmayın!
    Bakanlık açıklama yaptı: Sakın inanmayın!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…