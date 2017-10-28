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Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar

Samsun'da düğün günü takılar yüzünden çıktığı iddia edilen kavganın sırrı çözüldü.

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:42
Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar

Samsun'un İlkadım ilçesinde 22 Ekim tarihinde gerçekleşen düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle kavga çıkmış ve olayda gelin ve damadın da aralarında olduğu 12 kişi darp sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından kız tarafı, erkek tarafını suçlayarak kendilerini darp ettiklerini ve altınlar yüzünden kavga çıkarttıklarını iddia etmişti.

Kavganın ardından gazetecilere konuşan damat Bilgin A., suçlamaları kabul etmeyerek kız tarafını dolandırıcılıkla suçladı. Kız tarafının düğündeki takıları alabilmek için aralarında plan yaptıklarını ve bu şekilde bir kavga çıkartarak gelini düğünden kaçırdıklarını dile getiren damat Bilgin A.'nın iddialarını gelin doğruladı.

"Her şeyi benim ailem yaptı"

Olayla ilgili konuşan gelin Dudu B., "Bu olayda erkek tarafının hiçbir suçu yok. Her şeyi benim ailem yaptı. Takıları almak için böyle bir plan yaptılar. Bana da onların dediklerini yapmam için sürekli hap içirdiler. Düğünde kavgayı çıkartan benim ailem. Eşimi de kandırdılar beni de. Hepsini babamlar yaptı. Altınlar da babamda şuan. Daha önceden de ben bir evlilik yaptım. Onlardan da süt parası aldılar. Ama ben onların altınlarını geri verdim. Ben eşimi seviyorum. Hatamı anladım ve ondan özür diliyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 15:42
  1. takı kavgası
  2. düğün sonrası kavga
  • Emekli48Emekli481 sa önce
    Koçum, madem itiraf etti ve eşimi seviyorum diyor; bana kalırsa al bu kızı. İnsan sevdiğiyle değil; kendini sevenle daha mutlu olur.
  • Zafer esenZafer esen1 sa önce
    Ne ilginç bir dünya!
  • AYHAN ERGİNÖZ=EMETAYHAN ERGİNÖZ=EMET1 sa önce
    BU TÜR SOSYOLOJİK OLAYLAR ARDINDA İNCELENMESİ GEREKEN KAOSLARI DOĞURUP, PSİKOLOJİK DRAMLARI MEYDANA GETİRİYOR. BU MENTALİTEYE SAHİP BABALAR GERÇEKTEN DE BEYİN DOKUSU BAKIMINDAN SAYRILIKBİLİM’ (PATOLOJİ) TARAFINDAN İNCELEMESİ GEREKEN VAKA. YAHU SEN HANGİ GEREKÇE VE ADLA EVLATININ GELECEĞİ İLE OYNARSIN. ALINIP, SATILAN TİCARİ MALMI Kİ BU; SEN TİCARİ RANT UĞRUNA EVLADININ MUTLULUĞUNU ÇALIYORSUN. BURADAN SANA ÇOK ŞEY DERDİM AMA SENİ EVLADININ OLGUNLUĞUNA BAĞIŞLIYORUM. UNUTMA FEDAKÂRLIK İNSAN ERDEMİNİN KUTSALIDIR. ONUDA AHLAKİ OLGUNLUĞU OLANLAR TAŞIR. SANA TAVSİYEM BU ÇOCUĞUNUN GÜNAHINA GİRME ARTIK. CENABI ALLAH ISLAH ETSİN SENİ
Bugünkü Akit

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