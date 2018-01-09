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Düğün günü soyulan gelin ve damat şikayetçi olmayıp düğüne gitti

Adana'da dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki düğün hediyesi altın kolye ve cep telefonu çalınan gelin şikayetçi olmayarak düğünü yaptı.

09 Ocak 2018 Salı 10:14
Düğün günü soyulan gelin ve damat şikayetçi olmayıp düğüne gitti

İHA'nın haberine göre, pazar akşamı düğün yapmaya hazırlanan 19 yaşındaki Büşra Aslan ve 26 yaşındaki Seçkin Aslan çifti, gündüz fotoğraf çektirmek için Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Botanik Bahçesine geldi. Çift, otomobili Botanik Bahçesinin otoparkına bırakıp bahçenin iç kısmına geçerek fotoğraf çektirmeye başladı. Bu arada gelin ve arkadaşları çantalarını da otomobilde bıraktı. Bunu fırsat bilen hırsızlar, gelin ve damat fotoğraf çektirdiği sırada gelin arabasının camını kırıp içindeki çantayı ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Bu arada bahçeye gelen başka bir gelin ve damat otomobilin camının kırık olduğunu görünce durumu fotoğraf çektiren çifte bildirdi.

Bunun üzerine gelin ve damat fotoğraf çektirmeyi bırakıp otomobilin yanına geldiklerinde şok yaşadı. Gelin ve damat uzun süre sarılarak en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

"EN MUTLU GÜNÜMÜZDE BAŞIMIZA GELENLER BİZİ ÜZDÜ"

Gelin Büşra Aslan, fotoğraf çektirmeye gedikleri sırada gelin arabasının camını kıran şahısların içinde düğün hediyesi olan altın kolye olan çantayı ve yanındaki cep telefonu aldığını belirterek, "En mutlu günümüzde bizi çok üzdüler. Nişanımda da aile arasında bir sürü olay olmuştu. Şimdi de hırsızlar nedeniyle en mutlu günümüzde şok yaşadık" diye tepki gösterdi.

''ALLAH YEDİRMESİN''

Damat Seçkin Aslan ise fotoğraf çektirmeye gelen başka bir gelin ve damadın kendilerini otomobilin camının kırık olduğunu uyarması sonucu soyulduklarını öğrendiklerini belirterek, "Allah yedirmesin en mutlu günümüzde bizi buldu. O kadar araba var gelmiş bizim aracı soymuş. Ancak düğünümüzü yapacağız" dedi.

Gelin ve damat en mutlu günlerinde soyulmalarına rağmen polise ihbarda bulunmayarak düğün salonuna gidip düğünlerini yapmaya

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:14
  1. Adana
  2. Düğün
  3. hırsızlık
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