Düğün evi kana bulandı! 2 ölü 2 yaralı

Düğüne pamuk şeker satmaya gelen C.Y ile oğlu T.Y, aynı yerde pamuk şeker satmak isteyen N.G. ve kardeşi G.G. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da yanlarındaki bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücuduna bıçak darbeleri alan C,Y’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılardan N.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen N.G’de kurtarılamadı.

Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan G.G. ile Adnan Mendres Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan T.Y’nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.