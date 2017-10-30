Düğmeye basıldı... Şimdi PKK düşünsün

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, insansız ve akıllı kara araçları üretimi için düğmeye bastı. İnsansız ve akıllı kara araçlarının milli imkanlarla geliştirilmesi için Roboik Yarışması başlatıldı. Her yıl düzenlenecek yarışmalar sayesinde Türkiye, verilen görevi uzaktan kumanda edilmesine gerek kalmaksızın yerine getirebilen akıllı insansız aracını üretecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik çalışmalara hız verdi. “Türkiye’nin gökyüzündeki yeni askerleri” olarak nitelendirilen kamikaze dronelardan sonra insansız ve akıllı kara araçları üretiminde düğmeye basıldı. İnsansız ve akıllı kara araçlarının milli imkanlarla geliştirilmesi hedefi doğrultusunda SSM, “Roboik Yarışması” başlattı. Yarışma ile hem gençler savunma sanayiinde tasarım ve üretim konusunda teşvik edilecek hem de yurt dışı bağımlılığını sona erdirecek teknolojiler geliştirilecek.

KABİLİYETİ ARTTIRACAK

Yarışma sayesinde Türk savunma sanayiinde; ileri düzey teknolojiler kullanılarak hem iç güvenlik hem de askeri alanda operasyonel kabiliyetlerin arttırılması, hata payının düşürülmesi, olası personel zayiatlarının önüne geçilmesine katkı sağlayacak insansız sistemlerin tasarlanması amaçlanıyor. Yarışmanın hava, su altı ve su üstü araçlarıyla ilgili formatları da 2018 yılında gerçekleştirilecek.

YERLİ ÜRETİM OLACAK

Tasarım, prototip üretimi ve yazılım konusunda her yıl düzenlenecek yarışma sayesinde önümüzdeki bir kaç yıl içinde Türkiye, otonom, kendi yolunu bulabilen, verilen görevi uzaktan kumanda edilmesine gerek kalmaksızın yerine getirebilen akıllı insansız aracını üretecek.

GELECEK YIL YAZILIM

Araç üzerine, silah platformları, kamera sistemleri yahut haberleşmeyi sağlayacak röle sistemleri koyulabiliyor. Yarışma, gelecek yıllarda yazılıma yönelecek. Böylelikle uzaktan kumandalı insansız araçlar zamanla kendi kendine karar verebilen akıllı teknolojilere dönüşecek.

TAKTİK GÖREV VERİLECEK

Yeni nesil roboik sistemler, geleceğin savaşları ve terör tehditlerine karşı güçlü orduların sahip olması gereken önemli stratejik kabiliyetler arasında görülüyor. İnsansız ve akıllı kara araçları her türlü engebeli arazide olduğu gibi şehirlerde meskun mahal çatışmalarında da güvenlik güçlerinin gücünde çarpan etkisi yaratacak. Askerden önce gireceği yerlerde istihbarat amaçlı görüntü almaktan yakın destek koruma ve ateş desteğine, yüklendiği mühimmatı çatışma bölgesine ulaştırmaya kadar ciddi operasyonel katkılar sağlayacağı gibi, düşmanın dikkatini dağıtacak taktik görevleri de yerine getirebilecekler. Sistemlerin sessiz ve gizlenerek intikali için hibrit sistemler olarak geliştirilmesi planlanıyor. Milli insansız akıllı sistemler gerek karada gerek havada gerekse denizde TSK’nın gücüne güç katacak.

SON BAŞVURU 15 KASIM

SSM’nin düzenlediği “Roboik - İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması” için başvurular 15 Kasım’da son bulacak. Yarışmaya katılım için herhangi bir mezuniyet yahut alan şartı bulunmuyor. Serbest çizimle yahut üç boyutlu model tasarımla kişiler, şirketler yahut üniversitelerden öğrenci grupları yarışmaya katılabilecekler. Şu ana kadar yarışma için 180’in üzerinde başvuru geldi. Yarışmada birincilere üç boyut kategorisinde 100 bin TL, serbest çizim kategorisinde 30 bin TL ödül verilecek. Ödüller 12 Aralık’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Tören kapsamında “İnsansız ve Akıllı Sistemler Çalıştayı” düzenlenecek ve bu tür platformların sergilendiği küçük bir fuar kurulacak.