Polis düğmeye bastı! Harekete geçildi, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik polisi, Fatih’te özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, metruk binalarda narkotik köpeklerinin araması sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



İstanbul’da son zamanlarda artan uyuşturucu satışı nedeniyle çok sayıda ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler operasyon için harekete geçti. Yaklaşık 200 polis, önceki gün öğle saatlerinde özel harekât polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle Fatih Yalı Mahallesi’nde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık üç saat süren operasyonda, GBT sorgusunun ardından evler detaylı bir şekilde arandı. Arama sonucu evlerde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmezken, aynı mahallede uyuşturucu bulundurduğu iddası ile baskın yapılan bir Tekel bayiinde de çok sayıda Kaçak içki ve sigara ele geçirildi. Aynı mahalledeki metruk binalarda yapılan aramalarda, binaların çeşitli yerlerine saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu maddelerin kullanılmayan eşyaların içine ve çürümüş tavan içleri ile kapı eşiklerinde bulunan boşluklara saklandığı görüldü. Bir binanın metruk halde bulunan kazan dairesi bölümünde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.



12 kişiye gözaltı



Polis, üzerlerini aradığı şahıslardan 12’sini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürdü. Öte yandan Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 99 kilo 150 gram kubar esrar ile 153 bin 532 kök hintkeneviri ele geçirildi.



Bir binanın metruk halde bulunan kazan dairesi bölümünde ele geçirilenler arasında çok sayıda kurşun ve hassas terazi de yer aldı.



Matkap kutusundan 10 bin hap çıktı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği ihbarı üzerine, Küçükçekmece’deki bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Firmada yapılan aramada, Suudi arabistan’a gönderilmek üzere paketlenen matkap kutularının içine gizlenmiş 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin uyuşturucu hapları kargoya veren şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.