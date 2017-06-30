Düdüklü tencere patladı

İzmit ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir pilavcının mutfağında patlayan düdüklü tencere kısa süreli paniğe sebep oldu.Cemil Şişman’a ait işyerinde patlamayı fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkan mutfaktan, iki adet tüpü dışarıya çıkararak soğutma çalışması gerçekleştirdi. İşyerinin elektriği ise tedbir amacıyla kesildi.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.