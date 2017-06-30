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Düdüklü tencere patladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir pilavcıda düdüklü tencere bomba gibi patladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

30 Haziran 2017 Cuma 12:14
Düdüklü tencere patladı

İzmit ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir pilavcının mutfağında patlayan düdüklü tencere kısa süreli paniğe sebep oldu.Cemil Şişman’a ait işyerinde patlamayı fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkan mutfaktan, iki adet tüpü dışarıya çıkararak soğutma çalışması gerçekleştirdi. İşyerinin elektriği ise tedbir amacıyla kesildi.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:14
  1. Kocaeli
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