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Düden ve Kurşunlu şelalarine pompayla su verilecek

Antalya'daki, Düden ve Kurşunlu şelalelerinin  kurumasında HES'lerin bir etkisinin olmadığı, her iki şelaleye pompa vasıtasıyla  su verileceği bildirildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 19:51
Düden ve Kurşunlu şelalarine pompayla su verilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, basında  Antalya'daki "Düden ve Kurşunlu şelalelerinin suyunun Devlet Su İşleri (DSİ)  Genel Müdürlüğü tarafından kesildiği, bu şelalelerin HES'lere kurban edildiği"  yönünde asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu şelalelerin suyunun ilk kez kesilmediği, haberlerde  bahsedildiği gibi su pompalanması olayının da yeni olmadığı vurgulanan  açıklamada, geçmiş yıllarda kurak mevsimlerde de bu yönteme başvurulduğu ifade  edildi.

Şelalelerin kurumasında DSİ ve HES'lerin etkisinin olmadığı bildirilen  açıklamada, kış sezonunun kurak geçtiği, bölgede son 88 yılın rekor sıcaklığının  ölçüldüğünü kaydedildi.

Bunun neticesinde hem kaynak sularında azalma meydana geldiği hem de  sulama suyu talebinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Düden Şelalesi'nin beslendiği Kırkgöz su kaynaklarından,  Kömürcüler-Çıplaklı, Kırkgözler-Yeniköy Sulama projeleri ve kaynağın çevresindeki  çiftçiler su almaktadır. Kepez iletim kanalı boyunca vatandaşlarca münferiden  sulama suyu (yaklaşık bin adet pompa vasıtasıyla) alınarak kullanılmaktadır.  Suyun az olması sebebiyle projeli sulama tesislerine de yeterli su  verilememektedir. Bunun neticesinde su, Kepez 2 santraline kadar ulaşamamaktadır.  Kepez HES'ler, yeterli suyun olmaması sebebiyle 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren  enerji üretimi gerçekleştirmemektedir. Dolayısıyla HES'lerin şelalenin  kurumasında kesinlikle bir etkisi yoktur."

Kepez santralleri sonrasında yer alan karaman-Duraliler sulama  projesine de bu tarihten itibaren su verilemediği, dolayısıyla bu noktanın 14,5  kilometre mansabındaki Düden Şelalesi'ne suyun ulaşamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Suyun DSİ tarafından kesilmesi veya HES tesisinin suyu  alması kesinlikle söz konusu değildir. Yaşanan kurak periyot ve aşırı sıcak geçen  yaz günlerinin etkisiyle kaynak suyunun debisi oldukça azaldığından kaynağa yakın  tarım arazilerine yeterli gelmemekte ve akışa geçememektedir." ifadelerine yer  verildi.


Düden Şelalesi yazın başında böyle görüntülenmişti

"Kurşunlu Şelalesi iklim değişikliklerinden etkilenmeyecek"

Düdenbaşı park rekreasyon tesislerinin işletme, bakım ve yönetim  hizmetlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesine devredildiği hatırlatılan  açıklamada, su azalması yaşanınca şelalenin döküldüğü noktada çıkan kaynak  suyunun motopomp vasıtasıyla şelaleye basılması yönünde belediye ile görüş  birliğine varıldığı kaydedildi.

Kurşunlu Şelalesi'ni, Kalabatlı-Topallı kaynağının bulunduğu yaklaşık  600 kilometrekarelik Antalya traverten sisteminin beslediği bildirilen  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu alanın kuraklıktan dolayı yeterli olarak beslenememesi, geçmiş  yıllarda da kuraklığa bağlı olarak zaman zaman şelaledeki su miktarında  azalmalara sebep olmuştur. Ülkemizin ve Antalya'nın tanıtım değerlerinden olan  Kurşunlu Şelalesi'nin güzelliğinin korunması maksadıyla çalışmalar yapılmaktadır.  Yapım safhasında bulunan Antalya Serik Küçük Aksu Barajı'ndan Kurşunlu  Şelalesi'ne kritik kurak aylar olan haziran-ekim periyodunda ortalama 0,120  metreküpsaniye suyun günde 12 saat süreyle takviye olarak aktarılması  planlanmıştır. Küçük Aksu Barajı ayar vana odasından bırakılacak bir branşman ile  alınacak su, kapalı sistem iletim hattıyla Kurşunlu Şelalesi'ne takviye  edilecektir. Projenin geliştirilmesiyle Kurşunlu Şelalesi'nin iklim  değişikliklerinden etkilenme riskinin önüne geçilerek, tabii florası korunmuş  olacaktır."

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 19:51
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