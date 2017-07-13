Düden ve Kurşunlu şelalarine pompayla su verilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, basında Antalya'daki "Düden ve Kurşunlu şelalelerinin suyunun Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kesildiği, bu şelalelerin HES'lere kurban edildiği" yönünde asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu şelalelerin suyunun ilk kez kesilmediği, haberlerde bahsedildiği gibi su pompalanması olayının da yeni olmadığı vurgulanan açıklamada, geçmiş yıllarda kurak mevsimlerde de bu yönteme başvurulduğu ifade edildi.

Şelalelerin kurumasında DSİ ve HES'lerin etkisinin olmadığı bildirilen açıklamada, kış sezonunun kurak geçtiği, bölgede son 88 yılın rekor sıcaklığının ölçüldüğünü kaydedildi.

Bunun neticesinde hem kaynak sularında azalma meydana geldiği hem de sulama suyu talebinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Düden Şelalesi'nin beslendiği Kırkgöz su kaynaklarından, Kömürcüler-Çıplaklı, Kırkgözler-Yeniköy Sulama projeleri ve kaynağın çevresindeki çiftçiler su almaktadır. Kepez iletim kanalı boyunca vatandaşlarca münferiden sulama suyu (yaklaşık bin adet pompa vasıtasıyla) alınarak kullanılmaktadır. Suyun az olması sebebiyle projeli sulama tesislerine de yeterli su verilememektedir. Bunun neticesinde su, Kepez 2 santraline kadar ulaşamamaktadır. Kepez HES'ler, yeterli suyun olmaması sebebiyle 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren enerji üretimi gerçekleştirmemektedir. Dolayısıyla HES'lerin şelalenin kurumasında kesinlikle bir etkisi yoktur."

Kepez santralleri sonrasında yer alan karaman-Duraliler sulama projesine de bu tarihten itibaren su verilemediği, dolayısıyla bu noktanın 14,5 kilometre mansabındaki Düden Şelalesi'ne suyun ulaşamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Suyun DSİ tarafından kesilmesi veya HES tesisinin suyu alması kesinlikle söz konusu değildir. Yaşanan kurak periyot ve aşırı sıcak geçen yaz günlerinin etkisiyle kaynak suyunun debisi oldukça azaldığından kaynağa yakın tarım arazilerine yeterli gelmemekte ve akışa geçememektedir." ifadelerine yer verildi.





Düden Şelalesi yazın başında böyle görüntülenmişti

"Kurşunlu Şelalesi iklim değişikliklerinden etkilenmeyecek"

Düdenbaşı park rekreasyon tesislerinin işletme, bakım ve yönetim hizmetlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesine devredildiği hatırlatılan açıklamada, su azalması yaşanınca şelalenin döküldüğü noktada çıkan kaynak suyunun motopomp vasıtasıyla şelaleye basılması yönünde belediye ile görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Kurşunlu Şelalesi'ni, Kalabatlı-Topallı kaynağının bulunduğu yaklaşık 600 kilometrekarelik Antalya traverten sisteminin beslediği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu alanın kuraklıktan dolayı yeterli olarak beslenememesi, geçmiş yıllarda da kuraklığa bağlı olarak zaman zaman şelaledeki su miktarında azalmalara sebep olmuştur. Ülkemizin ve Antalya'nın tanıtım değerlerinden olan Kurşunlu Şelalesi'nin güzelliğinin korunması maksadıyla çalışmalar yapılmaktadır. Yapım safhasında bulunan Antalya Serik Küçük Aksu Barajı'ndan Kurşunlu Şelalesi'ne kritik kurak aylar olan haziran-ekim periyodunda ortalama 0,120 metreküpsaniye suyun günde 12 saat süreyle takviye olarak aktarılması planlanmıştır. Küçük Aksu Barajı ayar vana odasından bırakılacak bir branşman ile alınacak su, kapalı sistem iletim hattıyla Kurşunlu Şelalesi'ne takviye edilecektir. Projenin geliştirilmesiyle Kurşunlu Şelalesi'nin iklim değişikliklerinden etkilenme riskinin önüne geçilerek, tabii florası korunmuş olacaktır."