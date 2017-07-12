Düden Şelalesi 'susuz' kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, Kırkgöz'den akan suyun tarım alanlarına ve Kepez Elektrik Santrali'ne çekildiğini, Düden Şelalesi'ne gelen suyun tarım alanlarında kullanıldığını kaydetti.

Bu nedenle "susuz' kalan Düden Şelalesi için belediyenin Antalya Su ve Atık Su İdaresi ile su pompaları satın alacağını ifade eden Doğanoğlu, Düden Şelalesi'ne yeraltından geçen kaynaktan su aktarılacağını, cumartesi günü akşam şelaleden suyun yeniden akıtılacağını belirtti.

Düden Şelalesi'nin Türkiye'nin görsel zenginliğe sahip önemli şelalelerinden olduğunu vurgulayan Doğanoğlu, "Düden Şelalesi'ni her yıl en az 50 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle Araplar, Ruslar ve Avrupalılar yoğun ilgi gösteriyor. Yeniden yatırım yaparak şelaleye su akışını sağlayacağız." dedi.