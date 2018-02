Dudak uçuklatan transferleri merak mı ediyorsunuz?

Dünyanın her ülkesinde her yaştan insanın soluksuz takip ettiği üçüncü dünya ülkeleri diye bilinen az gelişmiş ülkelerde milyonlarca gencin umudu olan futbol, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Peki bu oyunun vazgeçilmez kahramanları olan futbolcuların dudak uçuklatan transfer bedellerini merak ediyor musunuz?

Sizler için araştırdık, işte dünyanın en pahalı 10 transferi…

2017 NEYMAR BARCELONA - PSG 222M€

2018 COUTİNHO LİVERPOOL – BARCELONA 160 M€

2016 PAUL POGBA JUVENTUS - MANCHESTER UNITED 105M€

2013 GARETH BALE TOTTENHAM - REAL MADRİD 100.8M€

2009 CRİSTİANO RONALDO MANCHESTER UNITED - REAL MADRİD 94M€

2016 GONZALO HİGUAİN NAPOLİ – JUVENTUS 90M€

2013 NEYMAR SANTOS – BARCELONA 86.2M€

2017 ROMELU LUKAKU EVERTON – MANCHESTER UNITED 84.8M€

2014 LUIS SUAREZ LİVERPOOL – BARCELONA 82.3M€

2014 JAMES RODRİGUEZ MONACO – REAL MADRİD 80M€