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Dudak çatlamasının nedenleri nelerdir?

Dudak yalama: Dudaktaki tükürük buharlaştıkça kuruluk daha fazla artar.

Vücudun susuz kalması: Gün içerisinde yeterli su içilmemesi dudağın çatlamasına yol açmaktadır.

Güneş ışığı: Güneş ışığı dudaklardaki nemi buharlaştırarak, çatlamaya neden olur.

Ağızdan nefes alma: Ağızdan nefes alma dudak çatlamasına yol açan bir diğer etkendir.

Diş macunu: Birçok diş macunu sodyum loril sülfat isimli bir bileşen içerir. Bu bileşen dudaklarda çatlamaya neden olmaktadır.

Turunçgiller: Turunçgillerde bulununa asit, dudakları tahriş ederek dudak çatlamasına yol açar.

Çok fazla A vitamini: Aşırı A vitamini alınması dudak çatlamasına sebebiyet verebilir.

Alerjiler: Bazı alerjenler kişide dudak çatlamasına neden olabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçların kullanımı dudak çatlamalarına yol açabilmektedir.

Hastalıklar: Sedef hastalığı, diyabet, down sendromu ve tiroid yetmezliği gibi sağlık sorunları dudak çatlamasına neden olmaktadır.

Dudak çatlamasına ne iyi gelir?

Şeker ve bal: İki tatlı kaşığı şeker ile bir tatlı kaşığı balı karıştırın ve dudağınıza sürün. Birkaç dakika ovaladıktan sonra dudaklarınızı ılık suyla yıkayın.

Gül yaprakları: Bir avuç gül yaprağını suda yıkayıp süt dolu bir kaseye koyun ve mikserden geçirin. Elde edilen karışımı günde 3 kez yatmadan önce dudaklarınıza sürün.

Zeytinyağı,hindistan cevizi yağı veya hint yağı: Bu yağlardan herhangi birini günde birkaç kez dudağınıza sürün.

Salatalık: Salatalıkları dilimleyerek dudağınız üzerine koyun. 15-20 dakika bekledikten sonra dudaklarınızı ılık suyla yıkayın.

Bol su için: Dudak çatlamasını önlemek için bol su için