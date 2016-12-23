Dudak çatlamasının nedenleri nelerdir?
Dudak yalama: Dudaktaki tükürük buharlaştıkça kuruluk daha fazla artar.
Vücudun susuz kalması: Gün içerisinde yeterli su içilmemesi dudağın çatlamasına yol açmaktadır.
Güneş ışığı: Güneş ışığı dudaklardaki nemi buharlaştırarak, çatlamaya neden olur.
Ağızdan nefes alma: Ağızdan nefes alma dudak çatlamasına yol açan bir diğer etkendir.
Diş macunu: Birçok diş macunu sodyum loril sülfat isimli bir bileşen içerir. Bu bileşen dudaklarda çatlamaya neden olmaktadır.
Turunçgiller: Turunçgillerde bulununa asit, dudakları tahriş ederek dudak çatlamasına yol açar.
Çok fazla A vitamini: Aşırı A vitamini alınması dudak çatlamasına sebebiyet verebilir.
Alerjiler: Bazı alerjenler kişide dudak çatlamasına neden olabilir.
İlaçlar: Bazı ilaçların kullanımı dudak çatlamalarına yol açabilmektedir.
Hastalıklar: Sedef hastalığı, diyabet, down sendromu ve tiroid yetmezliği gibi sağlık sorunları dudak çatlamasına neden olmaktadır.
Dudak çatlamasına ne iyi gelir?
Şeker ve bal: İki tatlı kaşığı şeker ile bir tatlı kaşığı balı karıştırın ve dudağınıza sürün. Birkaç dakika ovaladıktan sonra dudaklarınızı ılık suyla yıkayın.
Gül yaprakları: Bir avuç gül yaprağını suda yıkayıp süt dolu bir kaseye koyun ve mikserden geçirin. Elde edilen karışımı günde 3 kez yatmadan önce dudaklarınıza sürün.
Zeytinyağı,hindistan cevizi yağı veya hint yağı: Bu yağlardan herhangi birini günde birkaç kez dudağınıza sürün.
Salatalık: Salatalıkları dilimleyerek dudağınız üzerine koyun. 15-20 dakika bekledikten sonra dudaklarınızı ılık suyla yıkayın.
Bol su için: Dudak çatlamasını önlemek için bol su için