Dubaili holding, Elazığ’a yatırım araştırması için geldi

Dubai merkezli Armada Holding temsilcileri, Elazığ’daki yatırım olanaklarını incelemek üzere kente geldi. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından ağırlanan iş adamlarına bir otelin toplantı salonunda kentin potansiyelleri hakkında bilgi verildi. İş adamlarına, kültür, turizm, enerji, yer altı kaynakları konusunda sinevizyon eşliğinden sunum yapıldı.

Türkiye’de yatırımları olan Dubai merkezli holdingin temsilcilerinin dünyanın değişik yerlerinde yatırımları olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, Bizde holding temsilcilerine hangi alanda yatırımlar yapacakları konusunda şehrimizin potansiyeli ilgili bir sunum yaptık. Bizde turizm, enerji, yer altı kaynaklarımız, sağlık, üniversite alanlarında neler yapılabilir konusunda bilgi verdik. Bugün ve yarın alanları da ziyaret edip yerleri de göstereceğiz ve onlarda ona göre kararlarını verecekler. Bunlar uluslararası yatırımcılar. Potansiyel neredeyse oraya giderler. Elazığ’da da ciddi bir potansiyel var. Bir değerlendirme yapıp bize dönüşleri olur" dedi.

Elazığ’ın güzel bir şehir potansiyeliolduğunu dile getiren Armada Holding sahibi Dr. Mohammad Rahif Hakmi, "Elazığ’ın potansiyelleri var. Şimdiden aklımıza birkaç fikir girdi.Potansiyelleri değerlendirip karar vereceğiz"şeklinde konuştu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Armada Holding sahibi Dr. Mohammad Rahif Hakmi, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve çok sayıda davetli katıldı