Dubai'de krizin ayak sesleri... Bu gelişme Türkiye'ye yarayacak

Dubai'de emlak harcamaları son 10 yıldan bu yana ilk kez düşüşe geçti ve yüzde 6 azaldı. Emlak piyasasının kalbi Dubai’deki yeni kriz Türkiye’nin lehine gelişebilir.

Arap Yarımadası’nın Batı kültürüne en yakın bölgesi olan Dubai, 2009 senesinden sonra yeni bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Arap ülkelerinin Katar’a ambargo kararı, petrol fiyatlarındaki düşüşler ve Dubai’nin birden fazla kaleme vergi uygulamaya başlaması, bölgede yeni bir ekonomik krizi tetiklemiş durumda.

Lüks yaşam olanakları, yüksek gelir imkânı ve gelir vergisi ödenmiyor oluşu son 15 yılda Batı ülkelerinden önemli sayıda insanın çalışmak için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı Dubai’ye akın etmesine yol açtı. Neticede, ekonomisi büyük oranda inşaata ve turizme dayalı Dubai’de, teknoloji, finans ve mühendislik alanları başta olmak üzere her sektörde çalışan yabancılar nüfusun yüzde 90’ını oluşturur hale geldi. 2017’deki gelişmelerin kendi para birimini değerlendirmesi ise, geliri Amerikan Doları cinsinden olan çoğu yabancı çalışanın hayat standardını düşürdü ve bu çalışanların da bir kısmının ülkelerine geri dönmesine neden oldu. Dubai İstatistik Merkezi verilerine göre, borçlarını ödemeden ülkelerine dönen yabancıların Dubai’ye faturası son bir yıl içinde 1.4 milyar doları buldu. Emlak fiyatları da son yılların en düşük seviyesine gerilerken, emlak harcamaları ise 2008’den sonra ilk kez düşüşe geçti ve son bir yıl içinde yüzde 6 oranında geriledi.

FİYATLAR SON 10 SENEDE YÜZDE 27 CİVARINDA DÜŞÜŞ YAŞADI

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre emlak fiyatları bir yıl içinde yüzde 8 düşen Dubai’de, Reidin verilerine göre konut fiyatlarının tavan yaptığı 2008’den beri ise fiyatlar yüzde 27 geriledi. Emlak krizinin her geçen gün büyümesi ise, 2018’de bitmesi öngörülen 20 bin konutun akıbetini belirsizliğe sürükledi. Gayrimenkul danışmanları, 2017’de fiyatların son 18 ayın en dip seviyesinde olduğunu belirterek, yatırımcıların bölgeye ilgisinin artabileceğini vurguluyor.

TURİZM KAYBI 1 MİLYAR DOLAR

Dubai’de, hayatın pahalılaşmasının da etkisiyle azalan turizm gelirleri, krize yol açan diğer bir neden oldu. Sadece Katar krizinin ise, Dubai turizmine 1 milyarlık dolarlık darbe vurması bekleniyor. Finans otoriteleri de, BAE’nin finans merkezi Dubai’deki bankaların adı henüz konmayan krizin etkisiyle 2 bin kişiyi işten çıkarabileceğini değerlendiriyor. Dubai’nin 2018’de 22 milyar dolarlık borç ve borcun geri ödemesi ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan uzmanlar, krizin önümüzdeki yıl daha da derinleşebileceğini belirtiyor.

KRİZ TÜRKİYE’YE YARADI

Dubai’deki krizi körükleyen vergiler nedeniyle, ülkedeki kuyum şirketleri İstanbul’a taşınmaya başladı. Böylece, Dubai’deki yeni kriz Türkiye’nin lehine dönmüş oldu. Söz konusu şirketler, Dubai’nin yüzde 5 gümrük ve yüzde 5 de KDV getirmesi sonrasında bu ülkeden çekilme kararı aldı. Sektör temsilcileri, son bir yıl içinde İstanbul’da 200’e yakın Dubaili kuyum firmasının faaliyete başladığını belirtiyor.

2009 KRİZİNDE GÜNDE 1500 KİŞİ DUBAİ'DEN AYRILIYORDU

2009’da 59 milyar $’lık borcunu ödeyemeyip krize giren Dubai’de, işten çıkarılanların etkisiyle günde bin 500 kişi Dubai’yi terk ediyordu. Uzmanlar, 2018’de de benzer görüntülerin yaşanabileceğini aktarıyor.

(Habertürk)