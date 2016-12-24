Dualarla uğurladık

HABER MERKEZİ - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit düşen Mehmetçikler son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz Samsun’da, Piyade Uzman Çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik Kayseri’de, Uzman Çavuş Oktay Durak Yozgat’ta, Uzman Çavuş Akın Acar Tekirdağ’da, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı Kars’ta, Jandarma Astsubay Göktan Özüpek Kırklareli’nde, Uzman Çavuş Burak Boz Konya’da, Jandarma Astsubay Göktan Özüpek Elazığ’da, Uzman Çavuş Ali Yılmaz Antalya’da, Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir ve Piyade Binbaşı Bülent Albayrak Bursa’da, Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca Kahramanmaraş’ta ve Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın Tokat’ta toprağa verildi.
BAKAN KILIÇ CENAZEYE KATILDI
Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un cenazesi, memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Cuma namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Paşayazı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
ONLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM
Kars’lı şehit Ömercan Yekebağcı’nın annesi Fikriye Yekebağcı da “Ben ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Benim yavrum şehit oldu” diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Cenaze törenine katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şehidin ailesine başsağlığı diledi.