Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DSP'yi ziyaret eden Karamollaoğlu açıkladı: Bir an önce...

DSP’ Genel Başkanı Önder Aksakallı’yı ziyaret eden Saadet Partisi GenelBaşkanı Temel Karamollaoğlu, uyum yasalarının bir an önce Meclis'e getirilmesi gerektiğini savundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:56
DSP'yi ziyaret eden Karamollaoğlu açıkladı: Bir an önce...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini anlatmak üzere Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret  etti.  Burada yaptığı konuşmada Türkiye'de birçok olayın aynı anda yaşandığını, şuan da ise Türkiye'nin gündeminde Afrin'in ön planda olduğunu belirten Karamollaoğlu, 16 Nisan 2017 halk oylaması ile anayasa değişikliği yapıldığını anımsatarak, bu değişiklik ile ilgili uyum yasalarının halen Meclise  gelmediğini bildirdi. Uyum yasaları ve seçimler ile ilgili "Adil Seçim Adil Sistem" adında kitapçık hazırladıklarına değinen Karamollaoğlu, kitapçıkta seçimlerle ve Meclisin işleyişiyle ilgili bazı hususların ele alındığını, konuyla ilgili DSP Genel Başkanı Aksakal'ın görüşünü de almak istediklerini söyledi. Karamollaoğlu, bazı kesimlerce seçimlerin bu yıl yapılacağının  gündemde tutulduğunu, seçimlere bütün partilerin hazırlanmak mecburiyetinde olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu, ancak seçimlere giderken hukukun üstünlüğünün  en önemli mesele olduğunu, bu sebeple adaletin gözetilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:56
  1. DSP
  2. Önder Aksakal
  3. Temel Karamollaoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Filistin'e Kudüs şantajı!
    1. Trump'tan Filistin'e Kudüs şantajı!
    2. Zeytin Dalı Harekatı ve canlı kalkan..
    3. Nihat Zeybekci: Blockchain karşısında..
    4. Yemen ordusu ülkede 6 bin mayın..
    5. Aslan Değirmenci'den Psikolojik Harp..
    6. Kosova'da Afrin şehitleri için eller..
    7. Bingöl'den 200 komando Afrin'e uğurlandı
    8. Sağlık çalışanları greve gitti.....
    9. 'Gazze'yi kurtarın' çığlığı
    10. Saadet Partisi'nden DSP'ye ziyaret
    11. Fatma Şahin: AB göçten şikayet..
    12. İran'dan Zeytin Dalı hamlesi! İzin..
    13. DSP'yi ziyaret eden Karamollaoğlu..
    14. Transfer bombası patladı! Vagner Love..
    15. ABD vurduk dedi ama... Pakistan'dan..
    16. Kuran kursuna saldırmışlardı... Bakın..
    17. Kudüs için konuştu... Terör listesine..
    18. Rusya Soçi zirvesi için son sözü söyledi
    19. Almanya'daki camiye "Afrin" saldırısı
    20. Türkiye'den AB'ye Afrin yanıtı
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'den Türkiye'ye tehdit! 'Afrin'den çekilin yoksa...'
    ABD'den Türkiye'ye tehdit! 'Afrin'den çekilin yoksa...'
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog