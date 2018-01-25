DSP'yi ziyaret eden Karamollaoğlu açıkladı: Bir an önce...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini anlatmak üzere Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'de birçok olayın aynı anda yaşandığını, şuan da ise Türkiye'nin gündeminde Afrin'in ön planda olduğunu belirten Karamollaoğlu, 16 Nisan 2017 halk oylaması ile anayasa değişikliği yapıldığını anımsatarak, bu değişiklik ile ilgili uyum yasalarının halen Meclise gelmediğini bildirdi. Uyum yasaları ve seçimler ile ilgili "Adil Seçim Adil Sistem" adında kitapçık hazırladıklarına değinen Karamollaoğlu, kitapçıkta seçimlerle ve Meclisin işleyişiyle ilgili bazı hususların ele alındığını, konuyla ilgili DSP Genel Başkanı Aksakal'ın görüşünü de almak istediklerini söyledi. Karamollaoğlu, bazı kesimlerce seçimlerin bu yıl yapılacağının gündemde tutulduğunu, seçimlere bütün partilerin hazırlanmak mecburiyetinde olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu, ancak seçimlere giderken hukukun üstünlüğünün en önemli mesele olduğunu, bu sebeple adaletin gözetilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.