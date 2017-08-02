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DSİ şoförlerine eğitim verildi

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünde ‘Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi’ verildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:20
DSİ şoförlerine eğitim verildi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinde ‘Şoför’ kadrosunda istihdam olan personeller için eğitim düzenlendi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimde,İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yaşar Kozan ve Güvenli Sürüş Teknikleri Öğreticisi Okay Gider tarafından araç protokolü, trafikte oluşabilecek tehlikeleri önceden algılamaya ve bu tehlikelere karşı gelmeden önce önlem almaya yönelik ‘’Güvenli Sürüş Teknikleri’’ eğitimi verildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:20
  1. DSİ
  2. Koza
  3. Kozan
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