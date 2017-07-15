Droneler vatan için uçtu

Drone Türk grubu kurucusu Mustafa Kaçan, 5 bin drone kullanıcısına sahip olan ve Türkiye’nin en büyük drone kullanıcısı grubu drone Türk ekibinin 20 şehir ve 28 kullanıcıya ait görüntülerden derleyerek hazırladığı bu klibimizi milli bayrağımızı, coşkumuzu, birliğimizi gelecek nesillere arşiv olması niteliğinde hazırlayıp 15 Temmuz yıl dönümünde yeniden yayınlıyoruz. Sizlere de paylaşması kaldı” dedi.