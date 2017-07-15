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Droneler vatan için uçtu

Drone pilotları vatan için uçtu. Şehir şehir demokrasi mitinglerinden, topladıkları görüntülerden klip hazırlayan Drone Türk grubu 15 Temmuz’un yıl dönümünde bu görüntüleri sosyal medya sayfalarından tüm Türkiye izletti. Mustafa Yıldızdoğan’ın Türkiyem şarkısı eşliğinde hazırlanan klipte Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Erzurum, Çankırı, Tokat, Muğla, Konya gibi illerden demokrasi nöbetlerinden drone ile çekilmiş görüntülere yer verildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:15
Droneler vatan için uçtu

Drone Türk grubu kurucusu Mustafa Kaçan, 5 bin drone kullanıcısına sahip olan ve Türkiye’nin en büyük drone kullanıcısı grubu drone Türk ekibinin 20 şehir ve 28 kullanıcıya ait görüntülerden derleyerek hazırladığı bu klibimizi milli bayrağımızı, coşkumuzu, birliğimizi gelecek nesillere arşiv olması niteliğinde hazırlayıp 15 Temmuz yıl dönümünde yeniden yayınlıyoruz. Sizlere de paylaşması kaldı” dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:15
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Muğla
  4. Erzurum
  5. Bursa
  6. Konya
  7. Ankara
  8. İzmir
  9. Çankırı
  10. Çan
  11. Tokat
  12. Mustafa Yıldız
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