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Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan son anda dönüldü

Kanada’da inmekte olan bir yolcu uçağına bir drone çarptı.

24 Ekim 2017 Salı 11:44
Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan son anda dönüldü

Kanada Ulaştırma Bakanı Quebec’teki Jean Lesage Uluslararası, Marc Garneau Skyjet Aviation adlı charter havayollarının yolcu uçağına çarpan drone’un modeli hakkında bilgi vermedi; ancak, çarpışmanın uçağa hafif bir hasar verip inişin güvenliğini etkilemediğini aktardı.

Yerel basındaki haberlere göre drone yolcu uçağına uçak pistten yaklaşık 3 bin metre uzaklıkta ve 450 metre yükseklikteyken çarptı.

Kanada’da drone operatörleri 90 metrenin altında ve havalimanlarından en az 5.5 km uzaklıkta uçuş yapmak zorundalar, aksi takdirde 25 bin Kanada doları ceza alabiliyorlar.

Otoriteler uçağa çarpan drone’un operatörünü aramayı sürdürüyor. Yetkililere göre drone pervanelerden birine çarpmış veya jet motorlarından birine girmiş olsa sonuç sıradan değil korkunç bir kaza olabilirdi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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