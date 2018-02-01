Drone görüntüledi! Türk tankları PYD/YPG'nin kalesini...

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Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor. Terör örgütü hedeflerinin TSK tarafından vurulma anları drone ile havadan görüntülendi.
01 Şubat 2018 Perşembe 11:17
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:17
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