Drone, çarptığı uçağı bu hale getirdi

Mozambik'e iniş yapmak üzere olan Boeing marka uçağın personeli, bir Drone'un uçağa çarpmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Drone, çarptığı uçağı bu hale getirdi
Eklenme: 09 Ocak 2017, 19:19
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Drone'lar her ne kadar eğlenceli cihazlar olsa da, zaman zaman ciddi korkulara neden olabiliyor. 80 yolcusu ve 6 uçuş personeli olan uçak, yerel bir uçuşta Mozambik'in Tete Havaalanı'na inmeye hazırlanıyordu. Bu sırada pilotlar, uçak gövdesinde bir darbe hissetti ve bu darbenin bir kuş çarpmasından kaynaklandığı düşünüldüğü için inişe devam edildi. 
 
LAM Havayolları'na bağlı uçak iniş yaptıktan sonra işin aslı anlaşıldı. Uçağın burun bölgesinde, bir kuştan kaynaklamayacak kadar büyük bir hasar vardı. Yapılan araştırmalar, fiziksel hasarın bir Drone'dan kaynaklandığını ortaya koydu.
 
mozambik
 
 
 
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