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Draghi öncesi eurodaki yükseliş gücünü kaybetti

Eurodaki yükseliş, AMB Başkanı Mario Draghi Jackson Hole Konferansı'na hazırlanırken gücünü yitirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 10:00
Draghi öncesi eurodaki yükseliş gücünü kaybetti

Euronun bu yılki rallisi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı MArio Draghi'nin güçlü euronun Avrupa ekonomisine baskı yapacağı konusunda endişeli olabileceği spekülasyonuyla iki buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1.1910 doları görmesinin ardından son dönemde gücünü yitirdi. 

Euro Bölgesi ortak para birimi, yılın bu zamanına kadar yüzde 12 değer kazandı. Draghi, Jackson Hole'da düzenlenecek yıllık politika zirvesine katılan yetkililer arasında yer alıyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları, yıllar süren eşi benzeri görülmemiş parasal teşvikten çıkış yolları arıyor. 

BloombergHT

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:00
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