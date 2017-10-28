Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?

İlme ve eğitime verdiği önemli hizmetler ile başta Diyanet camiası olmak üzere, ilim ve irfan ehlince yakından tanınan, yaptığı sohbet ve ders halkları ile gönüllerde önemli bir yer edinen, kurucusu olduğu İFAM sayesinde İlahiyat Fakültesi öğrencilerine ilmi katkılarda bulunan Dr. İhsan Şenocak Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındı.

İHSAN HOCA NEDEN AÇIĞA ALINDI?

Dr. İhsan Şenocak'ın Cuma hutbeleri ve sohbetleri sosyal medya hesaplarından halkımızla paylaşılmakta ve çok geniş kitlelerce yakından takip edilmektedir.

Yaptığı bazı sohbetler sebebiyle bazı kesimlerce eleştirilen İhsan Şenocak, doğru bildiklerini söylemekten çekinmeyen bir ilim adamı olarak bilinmekte. Açığa alınması, sevenlerini çok üzdü.

Neden açığa alındığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şenocak Hoca sosyal medyada son yaptığı paylaşımla buna tepki gösterdi.

Diyanet'in İhsan Şenocak'ı açığa alma haberi, sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı.

İTİDAL ÇAĞRISI

İFAM'ın kurucusu olan hocanın takipçilerinin karara tepki göstermesinin ardından Şenocak 'itidal' çağrısında bulundu. Hoca "Bu hadise, kalem ve kelam zaferleriyle dolu tarihin akışı içerisinde küçük bir nokta bile değildir. Kardeşlerimi itidâle davet ediyorum." diye konuştu.

İhsan ŞENOCAK kimdir?

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslamî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında “İslam Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.

1997 yılında Samsun’un Vezirköprü ilçesinde imam-hatip olarak memuriyet hayatına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı. 2007’de Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ne müdür olarak atandı.

1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı. 2008’de Tv5’de "köprü" programını hazırlayıp sundu. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı.

Aşıkkutlu Eğitim Merkezindeki görevinin yanısıra, kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmaktadır.